Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
Kilis'te bir kısmı yıkılan metruk binanın enkazında kalan kişi kurtarıldı
Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta bulunan etrafı çevrili metruk binanın bir kısmı yıkıldı.
Bölgeye gelen AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri enkazda kalan Mehmet Şükrü Akalar'ı çıkardı.
Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Akalar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerindeki ekipler, enkazda kalan başka kimse olup olmadığını da kontrol etti.
Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışması başlattı.
Polis, olay yerindeki Akalar'ın 3 yaşlarındaki oğlu Efe'yle yakından ilgilendi.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.