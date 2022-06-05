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Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve hastanede tedavi gören Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'tan üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin çöktüğü öğrenilen ünlü şarkıcı, komaya girdi

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  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan'ın geçtiğimiz gün bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ancak 49 yaşındaki şarkıcıdan korkutan haber geldi. Rapçi Massaka, meslektaşının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    "DURUMU KÖTÜLEŞTİ"

    Massaka, Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle açıkladı:

    Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun.
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulundu ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    "ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"

    Massaka, önceki gün de "Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." mesajını paylaşmıştı.
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    BAĞIŞIKLI SİSTEMİ ÇÖKTÜ

    Haberturk.com'un ulaştığı detaylara göre; Killa Hakan, koronavirüse yakalandı. Virüs böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdi. Şarkıcının bağışıklık sistemi çöktü.
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    "İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ

    Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:

    Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    KİLLA HAKAN KİMDİR?

    3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir.
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve eğitim görmüştür.
  • Ünlü rapçi Killa Hakan komada! Killa Hakan'a ne oldu, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ve neden yoğun bakımda? - Son Dakika Haberleri

    Almanya'da Türkçe rap yapmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır.

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