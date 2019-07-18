9 Mayıs 2019 tarihinde başlayan yaş çay alımları 2. sürgün çay alımlarıyla devam ediyor. 2. sürgünde de çaylığa giren çay müstahsilleri çaylarını toplamayı sürdürüyor. ÇAYKUR ilk sürgünde toplam 288 bin ton çay alırken, henüz yeni başlayan 2. sürgünde ise şuana kadar 160 bin ton çay alımı yaptı.

Beyaz çay olarak bilinen ve kilosu üreticiden 500 liradan ÇAYKUR tarafından alınan çay tomurcuğunu ise üreticiler yapısı gereği çay sezonu başlamadan önce tarlalarına erkenden girerek topluyor.

1. sürgün ve 2. sürgünün başı olmak bugüne kadar toplam 286 kilogram beyaz çay ÇAYKUR tarafından müstahsilden alınırken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıldır üreticiler tarafından beyaz çay toplanıyor. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulamayla ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanıyor. 1 kg beyaz çay 4-6 kilogram ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde ediliyor. Geçtiğimiz yıl ise müstahsillerden 3 sürgün boyunca toplamda 810 kilogram beyaz çay alınmıştı.

Rize'de üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı bin TL olarak açıklanan şifa kaynağı Anzer Balı'ndan kilogram fiyatı daha pahalı olan beyaz çayın kilogram fiyatı ise 4 bin TL'yi buluyor. 'Beyaz iksir’in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor.