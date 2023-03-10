OLAYLI BOŞANMA

1980'lerde ve 90'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Kim Basinger, özel hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarındaydı. İlk evliliğini 1980 ile 1988 arasında yapan Kim Basinger, ikinci evliliğini de 1993 ile 2002 arasında da kendisi gibi oyuncu olan Alec Baldwin ile gerçekleştirdi.