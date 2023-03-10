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Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

Bir döneme damga vuran ABD'li oyuncu ve model Kim Basinger, son haliyle şaşırttı. Alec Baldwin ile evliliğinden olan kızı Ireland Baldwin'in dünyaya gelecek bebeği için düzenlediği bir kutlama partisine katılan Basinger, yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle onu gören kimse tanıyamadı, sonra da kim olduğunu anladıklarında gözlerine inanamadılar

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  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren Kim Basinger, 1980'lerde ve 1990'larda gişede başarılı olan birçok filmde rol aldı.

    O dönemde dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Kim Basinger, şimdi 69 yaşında ve ilk torununu kucağına almaya hazırlanıyor.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Aralarında 'Batman', 'LA Confidential' ve 'Bless The Child'ın bulunduğu birçok yapımda oynayan Kim Basinger, 2016'da 'Nocturnal Animals' için kamera karşısına geçtikten sonra sinemadan uzaklaşmıştı. 
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Moda ve sinema dünyasında tanındığı adıyla Kim Basinger ya da tam adıyla Kimila Ann Basinger, günümüzün ünlü modellerinden Ireland Baldwin'in de annesi.. Basinger'ın, Alec Baldwin ile olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Ireland ilk bebeğine hamile. 
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GİTTİ

    Ireland Baldwin ve sevgilisi Andre Allen Anjos, dünyaya gelecek bebekleri için bir kutlama partisi düzenledi. Kim Basinger'da saç tasarımcısı olan sevgilisi Mitch Stone ile birlikte torunu için düzenlenen kutlama partisine giderken ve saatler sonra da mekân çıkışında görüntülendi. 
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Kim Basinger'ın kutlama için siyah gömlek, gri ceket ve pantolon giymeyi tercih ettiği görüldü. Ancak Basinger ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise yüzünün geçirdiği değişim oldu.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Yılların ve yaşanmışlıkların özellikle de yüzünde iz bırakmasına izin vermeyen Kim Basinger, bunun için de estetik müdahaleleri tercih etti. Fakat Basinger'ın son halini görenler onu tanımakta zorlandı. 
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    BABASI ORKESTRA ŞEFİ ANNESİ MODELDİ

    Öte yandan Kim Basinger, kariyerine model olarak başladı. Basinger'ın babası bir orkestra şefiydi annesi ise bir modeldi. Kim Basinger da kariyer seçimi yaparken annesinin izinden gitti. Kim Basinger 16 yaşındayken Athens Junior Miss Contest'de mankenlik yapmaya başladı.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Kim Basinger, kısa bir süre sonra da Junior Miss Georgia diye anılmaya başlandı. Basinger, mesleğini sürdürmek için New York'a taşındı ve aranan bir model oldu. 20 yaşına geldiğinde top model olarak anılmaya başlayan Kim Basinger, aynı zamanda oyunculuk dersleri de alıyordu.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    'BOND' KIZI OLDU

    1976'da bazı televizyon dizileri için kamera karşısına geçen Kim Basinger, 2 yıl sonda 'Kate: Portrait of a Centerfold' adlı dizide başrol oynadı. 1980 yılına geldiğinde ise Basinger, artık sinema kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye başlamıştı. 1983'te Sean Connery ile birlikte 'Never Say Never Again' adlı 'James Bond' filminde kamera karşısına geçti.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    Kim Basinger, bundan 6 yıl sonra 'Batman' filminde canlandırdığı karakter ile ününü iyice pekiştirdi. Sonra da zaten ünlü filmler arka arkaya geldi. Başrollerini Mickey Rourke ile paylaştığı 'Dokuz Buçuk Hafta' da işte bunlardan biri... Kim Basinger, 1997 yapımı 'L.A. Confidential' ile Oscar ödülünü kazandı.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    OLAYLI BOŞANMA

    1980'lerde ve 90'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Kim Basinger, özel hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarındaydı. İlk evliliğini 1980 ile 1988 arasında yapan Kim Basinger, ikinci evliliğini de 1993 ile 2002 arasında da kendisi gibi oyuncu olan Alec Baldwin ile gerçekleştirdi.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    23 Ekim 1995'de kızları Ireland'ı kucaklarına alan Kim Basinger ile Alec Baldwin, bir çobuk sahibi olmalarına rağmen olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. İkili, o dönem Ireland'ın velayetini almak uğruna akla hayale gelmeyecek tartışmalar yaşadı fakat sonra aralarındaki sular duruldu.
  • Kim Basinger'ın yüzünün geçirdiği değişim şaşırttı

    7 ÇOCUĞU DAHA VAR

    Alev Baldwin, Kim Basinger'dan ayrıldıktan sonra 2012'de yoga eğitmeni Hilaria ile evlendi. Hilaria Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren Baldwin'in Ireland'ın yanı sıra; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve Ilaria Catalina adında 7 çocuğu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: Mega, Backgrid USA, Avalon

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