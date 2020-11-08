Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUKET HANIM'IN HİKAYESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle işitme engeli bulunuyor. İşitme cihazının sadece mekanik sesleri algılamasında etkisi olduğunu söyleyen Buket Hanım insanları dudak okuma becerisi sayesinde anladığını belirtti. Buket Hanım Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor. İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.

"ENGEL BİR HASTALIK DEĞİL YAŞAM BİÇİMİDİR"

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi.Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.

Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi.Ve başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.