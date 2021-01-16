Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Her Cumartesi akşamı yeni bölümleri yayınlanan yarışmanın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yok. Öte yandan bu hafta ATV'nin dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Maraşlı dizisinin tekrar bölümü yayında olacak.

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