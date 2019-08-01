Kimse Bilmez dizisi 8. son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez dizisi her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin 8. bölümünde Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur. Ali ise, Sevda'nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşamaktadır. Öte yandan Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösterir. Pilot'un hapishanede Erniko'nun eski adamından Ali'yle ilgili öğrendiği gerçekler, iki kardeşi geri dönülemeyecek bir yola sokacaktır. Sevda'ysa, Uygar'ın çalıştığı ajansı satın aldığından habersiz sadece işine odaklanmıştır. Ali, Sevda'nın ailesine Sinan'ın vurulmasıyla ilgili olmadığını kanıtlamaya çalışırken, Sevda'yı Uygar'ın yanında görünce yıkılır.

İşte Kimse Bilmez dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı...