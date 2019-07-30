Kimse Bilmez 8. son bölümü izlendi. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Kimse Bilmez son bölümünde Vedat Sevda'yı kaçırıyor. Ali, Sevda'yı Vedat'ın elinden alabilmek için çabalıyor. Sevda ise kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor. İşte Kimse Bilmez son bölümüyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

KİMSE BİLMEZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 8. son bölümünün ardından Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar. Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?