Kimse Bilmez 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün arından yayınlandı. Kimse Bilmez'de Pilot, Ali'nin Enrico'yu öldürdüğünü öğrendi. Ali'nin de aslında kim olduğunu anladı ve çıldırdı. Sevda çalıştığı ajansta oldukça önemli bir çekimi başarıyla atlattı. Çekimin ardından karşısında Uygar'ı görüce şok oldu. Sevda'nın bilmediği şey Uygar'ın ajansı satın aldığı oldu. Ali'de yüzünü görmeye bile tahammülüm yok dediği Uygar'ı Sevda'nın yanında görünce şok oldu. Kimse Bilmez 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KİMSE BİLMEZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Size ne oldu böyle Sevda Hanım, tanıyamıyorum artık sizi!"

KİMSE BİLMEZ 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Seni seviyorum..."

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur. Ali'yse, Sevda'nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşamaktadır.

Öte yandan Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösterir. Pilot'un hapishanede Erniko'nun eski adamından Ali'yle ilgili öğrendiği gerçekler, iki kardeşi geri dönülemeyecek bir yola sokacaktır. Sevda'ysa, Uygar'ın çalıştığı ajansı satın aldığından habersiz sadece işine odaklanmıştır. Ali, Sevda'nın ailesine Sinan'ın vurulmasıyla ilgili olmadığını kanıtlamaya çalışırken, Sevda'yı Uygar'ın yanında görünce yıkılır.