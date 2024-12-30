Kiracılarının suyunu kesen ev sahibine dava

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kira zammı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 2 kiracısını evden çıkarmak için binanın ana su vanasını kapatan Çetin D.(62) hakkında "Zincirleme şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma" hapis istemiyle dava açıldı.

Odunpazarı ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Abdullah S., 26 Ekim 2023’te akşam eve geldiğinde su kesintisi yaşandığını fark etti. Üst kattaki komşusu Yusuf Y.’nin de su kesintisi sorunu yaşadığını öğrenen Abdullah S., Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ile iletişime geçti.

ESKİ görevlilerinin yaptığı çalışmada su sayacında bir sorun olmadığı, arızanın şebekeden kaynaklı olabileceği değerlendirilerek, ev sahibinden ana deponun anahtarı istendi. Ev sahibi anahtarı vermeyince Abdullah S. ve Yusuf Y., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. REKLAM Soruşturma kapsamında çilingirle kapısı açılan depoda ESKİ ekiplerinin yaptığı çalışmada vananın kapalı olduğu ve görülmemesi için üzerinin eşyalarla kapatıldığı tespit edildi. Vananın açılmasıyla 1 haftadır kesik olan su gelirken, hem emniyet, hem de ESKİ ekipleri tutanak tuttu.

Soruşturma sonunda ev sahibi Çetin D. hakkında, kiracıları Abdullah S., Gizem S. ve Yusuf Y.’ye karşı 'Zincirleme şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Eskişehir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şikayetçi Abdullah S. ve eşi Gizem S.'nin binanın 1 numaralı dairesinde, diğer şikayetçi Yusuf Y.’nin ise 2 numaralı dairede oturduğu belirtildi. Şikayetçiler beyanlarında, kira artış oranı konusunda ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadıklarını, bu nedenle ev sahibinin kasıtlı olarak suyu kestiğini ileri sürdü.