Kırıkkale'de 129 araç trafikten men edildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde toplam 8 bin 255 araç kontrol edilirken, bunlardan 3 bin 968'i ticari araç, 3 bin 68'i ise yük taşımacılığı yapan araçlardan oluştu.

Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel riskleri önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle işlem yapılan 129 araç trafikten men edildi.