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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de 129 araç trafikten men edildi | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de denetimlerde 129 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftada yapılan denetimlerde 8 bin 255 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 129 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:33
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        Kırıkkale'de 129 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

        Denetimlerde toplam 8 bin 255 araç kontrol edilirken, bunlardan 3 bin 968'i ticari araç, 3 bin 68'i ise yük taşımacılığı yapan araçlardan oluştu.

        Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel riskleri önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle işlem yapılan 129 araç trafikten men edildi.

        Yapılan açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının hem bireysel güvenlik hem de toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

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