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        Kırıkkale'de sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:07
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        Kırıkkale'de sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A, Y.G, S.A, A.E. ve B.Ç'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 56 sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 enjektör, ruhsatsız tabanca, 60 fişek, kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 5 cep telefonu ve 2 flash bellek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılardan 3'ü de ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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