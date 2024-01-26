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        Kırıkkale'de üzerine asansör düşen işçi ağır yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tamirat sırasında üzerine asansör düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:42
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        Kırıkkale'de üzerine asansör düşen işçi ağır yaralandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tamirat sırasında üzerine asansör düşen işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.A'nın (33) üzerine Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında tamir ettiği asansör düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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