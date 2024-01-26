Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de haklarında arama kararı bulunan ve yapılan denetimlerde gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "şok uygulamalarda" durumundan şüphelenilerek durdurulan 20 şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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