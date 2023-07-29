Kırıkkale'de trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi
Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti. Altun Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü
Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü.
Zafer Caddesinde görev yapan Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.
Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan Türk bayrağını sökerek temizledi.
Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun'u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.