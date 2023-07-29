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        Haberler Gündem Kırıkkalede trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi

        Kırıkkale'de trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi

        Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti. Altun Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:56
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        Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü.

        Zafer Caddesinde görev yapan Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.

        Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan Türk bayrağını sökerek temizledi.

        Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun'u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        #Zafer Altun
        #Kırıkkale
        #Türk bayrağı
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