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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırılan dallar araçların üzerine düştü

        Asırlık çınarın kırılan dalları araçların üzerine düştü

        Antalya'da 2 asırlık olduğu değerlendirilen çınar ağacının kırılan dalları, park halindeki 5 aracın üzerine düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:32
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        Antalya'da çınar ağacının dalları, kırılıp, park halindeki 5 aracın üzerine düştü.

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        Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçaslan Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi binası ile Karaalioğlu Parkı'nın yan kısmında meydana geldi.

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        Belediye binasının yan bahçesindeki 2 asırlık olduğu değerlendirilen çınar ağacının dalları, kırılıp, park halindeki 1'i belediyenin yer temizleme aracı, 4'ü otomobil, 5 aracın üzerine düştü.

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        Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İncelemede, herhangi bir yaralama vakası olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tutanak tutarken, belediye ekiplerince dalların altında kalan araçlar çıkartıldı.

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        Taksisi arıza yaptığı için dün gece bölgeye çektiğini belirten Veysi Balcı, "Belediyenin güvenlik görevlisi arkadaşlardan buraya koymak için izin istedim. Bugün de çekiciyle çekecektik ama üzerine ağaç devrilmiş. Aracın üstü ezilmiş, cam patlamış. 15-20 bin TL'lik zararımız var" dedi.

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        #antalya haberleri
        #Çınar Ağacı
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