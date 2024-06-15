Kırklareli bayram namazı saati 2024: Kırklareli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kırklareli bayram namazı saati, Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verileri doğrultusunda hazırlanan 2024 bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Kırklareli bayram namazı saati ne zaman? Kırklareli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?
Bu sene Kurban Bayramı ilk günü Pazar gününe denk geldi. Bayram namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar Kırklareli’de bayram namazı ne zaman, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Diyanet il il namaz saati vakitlerine göre Kırklareli’de bayram namazı saat kaçta? İşte 16 Haziran 2024 Kırklareli bayram namazı vakti
KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Kırklareli Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Kırklareli bayram namazı saati: 06.12
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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1.Rekat