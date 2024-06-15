KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Kırklareli Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

Kırklareli bayram namazı saati: 06.12

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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.

Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır: