Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbahar yağışları ve eriyen kar sularıyla debisi yükselen Kırkmerdiven Şelaleleri ve çevresi, el değmemiş doğasıyla gezi gruplarını ağırlıyor

ABONE OL
AA
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Sarp dağların arasında kurulu Ovacık'ta, kurak geçen kış mevsiminin ardından baharda etkili olan yağışlarla doğa canlandı.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    İlçede yağışların bolluğuyla meralarda ot verimliliği arttı, yeraltı su kaynakları ile dağlardaki şelale ve buzul göllerin debisi yükseldi.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Yaklaşık 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın arasında bulunan Kırkmerdiven Şelaleleri de eriyen kar suları ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    El değmemiş doğasıyla ilgi çeken şelaleler ve çevresi, bugünlerde günübirlik turlarla çevre illerden gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Araçlarıyla ilçedeki Gözeler köyüne gelen ziyaretçiler, gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra şelalelere doğru gruplar halinde yürüyüşe başlıyor.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Rotaları boyunca zorlu patikalardan geçen doğa ve fotoğraf tutkunları, yaklaşık 3 saatlik seyahatin ardından şelalelerin bulunduğu alana ulaşıyor.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Dört farklı noktada yer alan şelaleleri sırasıyla gezen ziyaretçiler, doğayla iç içe güzel vakit geçiriyor.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Dağcı Murat Bahçeci, Elazığ Doğa Sporları Kulübü olarak yaklaşık 80 kişilik bir grupla Ovacık'a geldiklerini söyledi.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    "BU BÖLGEYE SAHİP ÇIKILSIN, KİRLETİLMESİN VE ÇÖP ATILMASIN"

    Doğa harikası Kırkmerdiven Şelaleleri'ni görmek için zorlu yollardan geçtiklerini belirten Bahçeci, şunları kaydetti:
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    "Efsane ve herkesin hayran kalarak izlediği bir yer. Biz, geçen yıl da buraya gelmiştik, şelalelerin ön taraflarında kar vardı ve bu kadar coşkun akmıyordu. Bu yıl kar erken erimiş ama yağmurlar çok yağdığı için şelaleler coşkun akıyor. 
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Buraya sahip çıkılsın, kirletilmesin ve çöp atılmasın. Birlikte getirdiğimiz evsel atıkları tekrar geri götürüp çöp kutularına atalım. Özellikle mangal yapmak amacıyla şelalelere gelmeyelim. Sadece yerinde ziyaret edip fotoğraf çekelim."
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Türk Halk Müziği sanatçısı ve araştırmacı yazar Aygün Çam da Yukarı Fırat Bölgesi'nin güzelliklerini geziler sayesinde keşfetmeye çalıştıklarını belirtti.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Çam, Ovacık'ın Doğa Anadolu'nun en güzel ilçelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kırkmerdiven Şelaleleri ve vadisine doğru çok güzel yürüyüş gerçekleştirdik. Büyük ve küçük ölçekte dört şelale vardı. 
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Bugüne kadar hayatımda gördüğüm en güzel şelalelerdi. Buranın doğal ortamı, coğrafyası ve sahip olduğu tabiat varlıklarıyla inanılmaz bir yer" dedi.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    "GÖRSEL OLARAK İNANILMAZ BİR TABİAT VAR VE İNSANLARI ETKİLİYOR"

    Yöre sakinlerinden Sercan Karataş ise geçen sene Ovacık'ta ilkbahar ve yaz aylarının kurak geçtiğini hatırlattı.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Karataş, bu yıl ilçede etkili olan yağışlarla doğanın güzelleştiğine işaret ederek, "Şu an mevsim güzel gidiyor. Çevre il ve ilçelerden şelalelere gezmeye gelen çok insan var. Burada görsel olarak inanılmaz bir tabiat var ve insanları etkiliyor" ifadelerini kullandı.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Doğasever Serpil Ülcan da Anadolu Dağcılık Spor Kulübü olarak arkadaşlarıyla Tunceli'ye doğa gezisi düzenlediklerini aktardı.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Doğa gezileriyle huzura kavuştuğundan bahseden Ülcan, "Şelaleleri herkesin keşfetmesini isterim, tam bir tabiat harikası. İnanamadım, her yerde ve her dağın içinde şelale var. Çok ilginç bir Mezopotamya" diye konuştu.
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Meteoroloji mühendisi Fatma Yıldız Baykal da Kırkmerdiven Şelaleleri'ni çok beğendiğini belirterek, "Munzur Dağları'nın görüntüsü bana çok huzur verdi ve karların üzerinde yürümek çok güzel oldu" dedi.

     
  • Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

    Elazığ'dan gelen Emine Kayık da şelalelere ulaşmak için yaklaşık 10 kilometre yol yürüdüğünü ve bölgede eğlenceli anlar yaşadığını anlattı. Hülya Dalar da Ovacık'ın güzelliklerini haberlerden gördüğünü ve ilçenin doğasını yerinde görmek için İstanbul'dan tura katıldığını belirtti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.