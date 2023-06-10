"Efsane ve herkesin hayran kalarak izlediği bir yer. Biz, geçen yıl da buraya gelmiştik, şelalelerin ön taraflarında kar vardı ve bu kadar coşkun akmıyordu. Bu yıl kar erken erimiş ama yağmurlar çok yağdığı için şelaleler coşkun akıyor.