Kırkmerdiven Şelaleleri: Tunceli'de 20 kilometrelik yürüyüşle ulaşılan saklı güzellik

Gençosmanoğlu, kentte keşfedilmemiş birçok yer olduğunu vurgulayarak, "Bölge su kaynakları açısından çok zengin ve temiz sulara sahip. Hem içmesi çok keyifli hem de insanın içini ferahlatan bir görüntüsü ve sesi var. Bu anlamda dördüncü kez fırsat olduğunda yine gelmekten mutluluk duyacağız çünkü görmediğimiz göller ve değişik yerler var. Buranın her mevsimde farklı bir manzarasının olduğunu da hissettik." dedi.