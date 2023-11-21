Kırmızı ejderhanın ülkesi: Galler

Başkent Cardiff'te aynı isimle yer alan kale, turistler tarafından en fazla rağbet gören yerlerin başında geliyor. Üçüncü yüz yıldan kalma bir Roma kalesinin üzerine 11. yüzyılda inşa edilen kalenin etrafında şehir merkezi bulunuyor.

Şehrin en hareketli sokakları da kale etrafında yer alıyor. Saat kulesi ve limanı Cardiff'in diğer görülecek yerleri arasında.

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FUTBOL VE RUGBY

Ülke de spor kültürü de oldukça köklü. Futbol ve rugby ülkenin en önde gelen sporları. Cardiff'te iki önemli stat bulunuyor biri A Milli Futbol Takımı'nın da Galler ile karşı karşıya geleceği 33 bin kişilik Cardiff City Stadı, diğeri ise rugby maçlarına ev sahipliği yapan 74 bin kişilik Principality Stadyumu.