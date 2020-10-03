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Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 2 Ekim son bölüm

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 2 Ekim 2020 Cuma günü saat yayınlandı. İşte Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 2 Ekim son bölüm

Kırmızı Oda dün akşam ekranlara 5. bölüm ile ekrana geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın dördüncü bölümünde Mehmet’le evlerini ayıran Nesrin yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım’a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım’a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla’nın sırrını çözüyor.

‘Kırmızı Oda’nın dördüncü bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ve Melisa Sözen eşlik ediyor.

KIRMIZI ODA KONUSU

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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