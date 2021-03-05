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Kırmızı Oda nerede çekildi? Kırmızı Oda nerede çekiliyor, klinik nerede? İşte çekim yerleri

Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede? Soruları dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kırmızı Oda gerçek hayat hikayelerini ekranlara taşıyan konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin izleyicileri 'Kırmızı Oda nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede? İşte semtleri ve mekanları

Kırmızı Oda nerede çekildi? Kırmızı Oda nerede çekiliyor, klinik nerede? İşte çekim yerleri

TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı saat 20:00'da severleriyle buluşuyor. Dizi OGM Pictures imzalı olup, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündedir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır. Peki Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda terapi sahneleri nerede çekiliyor? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Mekanlar genelde Beykoz, Beyoğlu ve Üsküdar ilçelerinde yayılmış durumda. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekildi. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor.
Peki dizide Binnur Kaya'nın yani 'Doktor Hanım'ın kliniği nerede? Kırmızı Oda dizisinin merkezindeki mekan ise pek çok dizi platosunun yer aldığı Beykoz Kundura Fabrikası.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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