Kırşehir FK - Serikspor maçı öncesinde çatı uçtu (2) KIRŞEHİRFKile Serikspor mücadelesi öncesi, kentte etkili olan şiddetli rüzgar sonrası spor salonunun uçan çatısı sahaya düştü. Yaşanan olay sonrası statta incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Buhara, "Türkiye'de etkili olan ve Kırşehir'de de etkisini gösteren şiddetli rüzgar sonucu bir çatı uçma olayı yaşandı. Çatının en üst tabakası uçtu, stadyumun yan tarafına düştü. Ekipler gerekli tedbirleri aldılar. Yine il ve ilçelerimizde yaşanan ufak tefek hadiseler var. Bu olayla ilgili herhangi bir can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yaşanan olaylara karşı müdahale noktasında gereğini yapıyoruz. İnşallah çok büyük kaza ve bela olmadan bugünü atlatmak istiyoruz" diye konuştu.

KIRŞEHİRFKile Serikspor mücadelesi öncesi, kentte etkili olan şiddetli rüzgar sonrası spor salonunun uçan çatısı sahaya düştü. Yaşanan olay sonrası statta incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Buhara, "Türkiye'de etkili olan ve Kırşehir'de de etkisini gösteren şiddetli rüzgar sonucu bir çatı uçma olayı yaşandı. Çatının en üst tabakası uçtu, stadyumun yan tarafına düştü. Ekipler gerekli tedbirleri aldılar. Yine il ve ilçelerimizde yaşanan ufak tefek hadiseler var. Bu olayla ilgili herhangi bir can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yaşanan olaylara karşı müdahale noktasında gereğini yapıyoruz. İnşallah çok büyük kaza ve bela olmadan bugünü atlatmak istiyoruz" diye konuştu.