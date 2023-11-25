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        2 partilinin ölümünde sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet, 25'er yıla düştü

        MALATYA'da,31 Mart yerel seçimlerinde oy verme sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin ağırlaştırılmış müebbet alan 4 sanıktan 2'sinin cezası, Yargıtay tarafından, suç vasfında yanılgıya düşülerek yanlış maddeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Ömer ve Abdulkadir Sülük'ün cezası, 25'er yıla düşürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:40
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        2 partilinin ölümünde sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet, 25'er yıla düştü
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        MALATYA'da,31 Mart yerel seçimlerinde oy verme sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin ağırlaştırılmış müebbet alan 4 sanıktan 2'sinin cezası, Yargıtay tarafından, suç vasfında yanılgıya düşülerek yanlış maddeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Ömer ve Abdulkadir Sülük'ün cezası, 25'er yıla düşürüldü.

        2019 yılında yapılan '31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı gelmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan Aktaş'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş yaşamlarını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Polisin gözaltına aldığı Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp, Kahramanmaraş Elbistan Cezaevi'ne koyuldu.

        Olayla ilgili açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 23 Aralık 2019'da gerçekleştirilen karar duruşmasında Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık C.K. ise 'Yardım ve yataklık' ile 'Delilleri karartma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

        YARGITAY 2 SANIĞIN CEZASINI BOZDU

        Sanık avukatları karara itiraz edip, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği mahkeme, kararda bir eksiklik olmadığına hükmedip, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı. Sanık avukatları karara yeniden itiraz edip, dosyayı bu kez de Yargıtay'a taşıdı.

        Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Hacı Sülük ve kardeşi Ömer Sülük hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, sunulan delilleri ve belgeleri göz önünde bulundurarak onadı. Ömer Sülük ve Abdulkadir Sülük hakkında verilen kararı suç vasfında yanılgıya düşülerek yanlış maddeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozarak, dosyayı Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bunun üzerine 2 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Ömer ve Abdulkadir Sülük'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 25'er yıla düşürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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