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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:06
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Buhara, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenlik unvanının kabul edildiği 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

        Eğitim öğretim ordusunun neferleri olan öğretmenlere çocukların ve gençlerin emanet edildiğini aktaran Buhara, geleceğin mimarları, yarınlara umudun teminatları vefakar öğretmenlerin ülke için ortaya koydukları emek, gösterdikleri gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

        Buhara, "Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar büyük bir özverinin temsilcileri olan değerli öğretmenlerimiz, ülkemizi her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayretinin öncüleri olmaya devam edeceklerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başındayken şehit olan ve aramızdan ayrılan bütün öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ülkemizin her bir köşesinde, dağında taşında, köyünde, kasabasında, ilinde, ilçesinde fedakarca çalışarak çocuklarımıza rehberlik eden bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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