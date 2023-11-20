AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ilçe teşkilatlarıyla buluştu AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İl Başkanı Seher Ünsal, ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İl Başkanı Seher Ünsal, ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

AK İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkan ve Ünsal, ziyaretlerde ilçe başkanlarıyla görüştü, teşkilat üyelerinin taleplerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Erkan, hem mecliste hem de bakanlıklarda Kırşehir için 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirterek, teşkilatların gayretiyle yerel seçimlerde başarıyla ulaşacaklarını aktardı.

İl Başkanı Ünsal da Kaman, Akpınar, Boztepe, Akçakent, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ünsal, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kırşehir ve tüm ilçelerinin teveccüh gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2024 Mahalli İdareler Seçimi, 'Kırşehir'in Yüzyılı' olacak. Milletimize hizmet yolunda yorulmadan çalışan teşkilatlarımız, memleket sevdasıyla durmadan 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine koşmaya devam ediyor. İlçelerdeki istişarelerimizde teşkilatımızın heyecanı, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içinde seçimlerde başarılı sonuçlar alacağız."