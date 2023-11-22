Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir özel okulda eğitim gören öğrenciler için sınıflarında afet farkındalığı eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet ve acil durum planı, afet bilinci, yaşam çevresindeki riskler, yapısal olmayan risklerin azaltılması, afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afet sonrası temel ihtiyaçlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Ardından öğrencilere yönelik deprem tahliye tatbikatı ile afet sonrası nasıl hareket edecekleri uygulamalı gösterildi.