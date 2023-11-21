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        Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

        Kırşehir'de polis ekipleri okulların çevresi ile servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:46
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        Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
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        Kırşehir'de polis ekipleri okulların çevresi ile servis araçlarını denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunması ve güvenli ortamda eğitim almalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekiplerin 139 okul çevresi ve servis araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerde 542 kişi sorgulandı, 11 metruk bina, 11 internet kafe, 12 internet oyun salonu, 24 kahvehane/kafe, 10 şans oyunları bayisi, 35 büfe, 12 park kontrol edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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