Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
Kırşehir'de polis ekipleri okulların çevresi ile servis araçlarını denetledi.
Kırşehir'de polis ekipleri okulların çevresi ile servis araçlarını denetledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunması ve güvenli ortamda eğitim almalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin 139 okul çevresi ve servis araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerde 542 kişi sorgulandı, 11 metruk bina, 11 internet kafe, 12 internet oyun salonu, 24 kahvehane/kafe, 10 şans oyunları bayisi, 35 büfe, 12 park kontrol edildi.
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