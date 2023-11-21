Kırşehir'de emniyet birimleri üniversite öğrencilerine tanıtıldı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerine tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mucur Yüksekokulunda eğitim gören 125 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, üniversite öğrencileri emniyet birimlerini tanırken, aynı zamanda polis ekiplerince kullanılan teknik cihazlar, ekipmanları da inceleme fırsatı buldu.

Öğrenciler, emniyetin çok sayıda şubesinin kurduğu stantlarda bilgiler aldı.