Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valisi Buhara, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Valisi Buhara, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yürütülen sağlık hizmetleri hakkında Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu'ndan bilgi alan Vali Buhara, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Ersoy ve idarecilerle toplantı yaptı.

        Buhara, il genelinde sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunumunu önemsediklerini belirterek, vatandaşın sorunsuz ve hızlı hizmet almasını amaçladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de esnafın dikkati araç satın almak isteyen vatandaşı dolandırılma...
        Kırşehir'de esnafın dikkati araç satın almak isteyen vatandaşı dolandırılma...
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
        Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Kırşehir'de emniyet birimleri üniversite öğrencilerine tanıtıldı
        Kırşehir'de emniyet birimleri üniversite öğrencilerine tanıtıldı
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ilçe teşkilatlarıyla buluştu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ilçe teşkilatlarıyla buluştu
        Kırşehir'de soğan ekim alanlarının artması planlanıyor
        Kırşehir'de soğan ekim alanlarının artması planlanıyor