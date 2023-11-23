Kırşehir Valisi Buhara, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yürütülen sağlık hizmetleri hakkında Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu'ndan bilgi alan Vali Buhara, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Ersoy ve idarecilerle toplantı yaptı.

Buhara, il genelinde sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunumunu önemsediklerini belirterek, vatandaşın sorunsuz ve hızlı hizmet almasını amaçladıklarını ifade etti.