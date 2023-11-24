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        Jandarmadan emekli öğretmene duygulandıran kutlama

        Kırşehir'de jandarma, huzurevinde kalan emekli öğretmeni farklı illerdeki öğrencileriyle bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:46
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        Jandarmadan emekli öğretmene duygulandıran kutlama
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        Kırşehir'de jandarma, huzurevinde kalan emekli öğretmeni farklı illerdeki öğrencileriyle bir araya getirdi.

        Kırşehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Kırşehir Lisesi ve Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmenliği yapan, emekli olduktan sonra huzurevinde kalan 81 yaşındaki Sevgi Yiğit'in Öğretmenler Günü'nü kutlamak için program hazırladı.

        Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Yiğit'in eski öğrencileriyle mesai yaptığı bazı öğretmen arkadaşları, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi'ne davet edildi.

        Huzurevinden alınarak okula getirilen Yiğit, 12/D sınıfında eski öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluşturuldu.

        Sürpriz karşısında duygulanan Yiğit, "Sevgi, özveri ve çalışkanlıkla öğrencilerin başarısından mutluluk duyup içi aydınlanan emekli bir öğretmenim. İlmin meşalesini genç meslektaşlarıma devrettim. Onlara duyduğum güvenle mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Çiçek takdim edilen Yiğit, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Sevgi Yiğit için hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizinin görüntüleri, Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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