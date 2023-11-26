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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine düştü

        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor maçının oynanacağı sahanın atletizm pistine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:12
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine düştü
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        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor maçının oynanacağı sahanın atletizm pistine düştü.

        Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak müsabaka öncesinde sahanın yanında bulunan spor salonunun çatısının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle saha kenarına uçtu.

        İhbar üzerine sahaya AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili Vali Hüdayar Mete Buhara da stada gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Öte yandan, Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor müsabakası da başladı.

        Vali Buhara, gazetecilere, olayın ardından kısa süre içerisinde polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çevre kontrolünü sağladığını söyledi.

        Herhangi bir yaralanmanın bulunmadığını belirten Buhara, sabah erken saatlerde başlayan ve devam eden kuvvetli rüzgarın spor salonunun çatısını uçurduğunu dile getirdi.

        Birkaç tabakadan oluşan çatının en üst tabakasının aşırı rüzgar sebebiyle stadyumun yan tarafına uçtuğunu anlatan Buhara, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlarımız, gerekli tedbirleri aldı. Yine ilçelerimizde ve il merkezimizde çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi hadiseler var. Şükürler olsun ki bu aşamaya kadar herhangi bir can kaybımız olmadı. Yollardaki trafik levhalarının yerlerinden oynaması veya sökülmesi, hayvancılık yapılan bazı mandıraların çatılarında uçmalar gibi olayları yaşıyoruz. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. 112 Acil Çağrı Merkezimiz tüm ihbarları anında değerlendirerek en hızlı şekilde yardım ve müdahale noktasında gerekeni yapıyorlar. Tedbirliyiz, inşallah herhangi bir can kaybı olmadan atlatmak istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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