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        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi şube müdürü, hastanede yaşamını yitirdi

        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Akın Güneş (53), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:47
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        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi şube müdürü, hastanede yaşamını yitirdi
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        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Akın Güneş (53), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Güneş için Kırşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

        Törene Güneş'in ailesi ve yakınları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır ve mesai arkadaşları katıldı.

        Güneş’in cenazesi, törenin ardından Kaman ilçesine bağlı Kargın Yenice köyünde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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