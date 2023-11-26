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        Kırşehir'de AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:51
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        Kırşehir'de AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

        AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İl Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki programda, temayül yoklamasının, millete hizmet mücadelesinde bayrağı devralacakların tespit edildiği, dava şuurunun tazelendiği, yeni heyecana başlanan seferlik hali olduğunu söyledi.

        Aday adayı olan tüm partililerin çok kıymetli olduğunu aktaran Özkan, şöyle konuştu:

        "Tüm aday adaylarımız bu kutlu yolculukta öne çıkıp, Kırşehir'imize ve ülkemize hizmet etme talebinde bulunduğu için teşkilatımız güçlüdür. İnşallah bugün yapacağımız temayülle teşkilatımızın yaklaşımı belirlenecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da takdirlerini yapacak. Diğer aday adayı arkadaşlarımız da Kırşehir'i yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak üzere inşallah sahada çalışmaya başlayacaklar. Aramızdan bazıları aday olamayabilir ancak kazanan hepimiz, davamız olacaktır. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmak hepimize nasip oldu, Rabbimize şükürler olsun."

        Temayül yoklamasına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti MKYK Üyeleri Hasan Sert ve Cansın Yılmaz Yaşar, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile partililer katıldı.

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