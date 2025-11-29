Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 527 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:07 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:07
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Ö.E. ve O.S'nin kentte uyuşturucu getirecekleri bilgisini alan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yaptığı aramada, 527 sentetik uyşuturucu hap ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.E. adli kontrol kararı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

