        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alın.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:01
        Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alın.

        İlçede ikamet eden M.K'nin evinden yaklaşık 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 1 ruhsatlı av tüfeğinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları, parmak ve lastik izleri üzerini inceleyen ekipler, olayın failli oldukları belirlenen A.D, Y.K. ve H.Ü'yü kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

