Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları, parmak ve lastik izleri üzerini inceleyen ekipler, olayın failli oldukları belirlenen A.D, Y.K. ve H.Ü'yü kısa sürede yakaladı.

İlçede ikamet eden M.K'nin evinden yaklaşık 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 1 ruhsatlı av tüfeğinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alın.

