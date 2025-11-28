Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Şef Cüneyt Asan, Kırşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu

        Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde şef Cüneyt Asan, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şef Cüneyt Asan, Kırşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde şef Cüneyt Asan, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversite olarak meslek büyüklerinin tecrübelerini birikimlerini öğrencilerle buluşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin mesleklerinin yanı sıra kişisel olarak kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Karahocagil, Ahilik ve girişimcilik dersleriyle de meslek tecrübesi olan isimlerin söyleşileriyle oryantasyon aldıklarını belirterek, etkinliğe katılan Cüneyt Asan'a teşekkür etti.

        Cüneyt Asan ise söyleşisinde kasaplık mesleğinde cesaretli davranarak ilkleri yapıp, kendisini ve diğer meslektaşlarına katkı sunduğunu söyledi.

        Kasapta isim yapmış, başarılı pek çok kişiyi kendisinin yetiştirdiğini hatırlatan Asan, çocukluktan itibaren çıraklığını yaptığı kasabı, askere gidip geldikten sonra arkadaşlarıyla ortak olarak devraldıklarını ve işletmeye devam ettiklerini anlattı.

        Normal bir kasabın aksine iş yerinde değişiklikler yaptığını, çeşitli ikramlarda bulunarak ve büyüterek işlerini ilerlettiklerini vurgulayan Asan, klasik et, kebap ve köfte tüketmek yerine bunu geliştirdiğin deneyimlerini kullanarak farklı lezzetler sunduğunu anlatarak, genç girişimcilere her zaman cesur olmalarını ve başarılı olmaları için sabırla çalışmaları gerektiğini anlattı.

        Söyleşiye, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Pancar yüklü kamyon devrildi
        Pancar yüklü kamyon devrildi
        Kırşehir'de yılın öğretmeni seçilen Gülsen Arıcı Güvenç: "Eğitim anaokulund...
        Kırşehir'de yılın öğretmeni seçilen Gülsen Arıcı Güvenç: "Eğitim anaokulund...
        Kırşehir Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler konuşuldu
        Kırşehir Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler konuşuldu
        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi
        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi
        Motorlu Taşıtlar Sınavına düzenekle girdi
        Motorlu Taşıtlar Sınavına düzenekle girdi
        Kırşehir'de 'Askıda Kantin' Projesiyle öğrencilere destek Başarılı ve örnek...
        Kırşehir'de 'Askıda Kantin' Projesiyle öğrencilere destek Başarılı ve örnek...