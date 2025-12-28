Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:48
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan M.D. ve H.K'nin üst aramasında 0,61 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda ise E.K. ve H.B'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu.

        Araç ile şüphelilerin üst aramasında, 2,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

