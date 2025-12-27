Habertürk
        Kırşehir'de bir şüpheli üzerinde sentetik hapla yakalandı

        Kırşehir'de bir şüpheli üzerinde sentetik hapla yakalandı

        Kırşehir'de üzerinde sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:32
        Kırşehir'de bir şüpheli üzerinde sentetik hapla yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları M.S.T'nin üzerinde 97 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

