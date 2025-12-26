Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde K.K'ye ait otomobilde arama yapan ekipler, 21,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'e yeni stadyumun yapımı için sözleşme imzalandı
        Kırşehir'e yeni stadyumun yapımı için sözleşme imzalandı
        Kırşehir'de kuruyemişçiler, yılbaşında zam yapmayacak
        Kırşehir'de kuruyemişçiler, yılbaşında zam yapmayacak
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
        Köpekten kaçmak isterken takla attı
        Köpekten kaçmak isterken takla attı