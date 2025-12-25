Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.
Araçta ve içerisindeki S.K, O.Ç. ve C.Y.T.'nin üzerinde yapılan aramada, 476 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kokain ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Ç. ve C.Y.T. hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
