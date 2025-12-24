Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 34 şişe ve 6 bidon kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:20
        Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 34 şişe ve 6 bidon kaçak alkol ele geçirildi.

        Kırşehir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde E.A'ya ait bir ikamete operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada, satışa hazır şekilde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde, 22 litre el yapımı kaçak viski ve rakı ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

