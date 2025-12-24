Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi

İkamette yapılan aramada, satışa hazır şekilde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde, 22 litre el yapımı kaçak viski ve rakı ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Kırşehir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.