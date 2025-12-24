Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:34
        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cacabey Meydanı'ndaki törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Albay Eyyub İlteriş Tekerek ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Kılıçlı Köprüsü'nde toplanan il protokolü ve gençler, davul zurna eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün 106 yıl önce kentte karşılandığı Gazi Parkı'nın bulunduğu alana kadar yürüdü.

        Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin ile "Kırşehirli gençlerin Atatürk'e cevabı" okundu.

        Programda, tarih öğretmeni Recai Yağmur, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde yaşananları anlattı.

        Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi ve Kırşehir'in Milli Mücadeleye Katkısı" konulu konferans düzenlendi.

        Programın açılışında konuşan Vali Demiryürek, tarihin yön veren, geleceği inşa eden bir hafıza olduğunu, 24 Aralık 1919'da da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, bir fikrin, iradenin ve sarsılmaz kararlılığın Anadolu'nun kalbine doğru ilerleyişinin görüldüğünü söyledi.

        Atatürk'ün Kırşehir ziyaretinin Milli Mücadele sürecinde Anadolu şehirleriyle kurulan doğrudan temasların bir parçası olduğunu vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Bu ziyaret, yürütülen mücadelenin siyasal gerekçelerinin yerel düzeyde aktarılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve oluşmakta olan yeni yönetim anlayışının temel ilkelerinin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Dönemin koşulları dikkate alındığında, söz konusu ziyaretler, karar alma süreçlerinde toplumsal meşruiyetin ve desteğin önemsendiğini göstermesi bakımından tarihsel bir anlam taşımaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 106 yıl önce bugün Kırşehir'e gelişi, Anadolu insanının nabzını tuttuğu, onların desteğini somut bir güce dönüştürdüğü stratejik bir hamledir."

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise milletin kaderini tayin eden zorlu bir dönemde, Anadolu'nun bağrından yükselen bir iradeyi ve kararlılığı gösteren günlerde, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ile Milli Mücadele'nin, halkla bütünleşmenin ve bağımsızlık idealinin güçlü şekilde benimsendiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından konferans, KAEÜ Tarih Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Bengül Bolat tarafından verildi.

