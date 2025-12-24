Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 20 bin dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında terör örgütünün eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da yer aldığı şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.