        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:54
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında terör örgütünün eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da yer aldığı şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Irak uyruklu L.A.A.A, A.S.K.A, M.F.Y.A, A.S.F.A, S.A.H.K, S.S.M.H, W.K.A.A, Y.İ.A.A, M.A.M. ve G.A.A.A. yakalandı.

        Aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 20 bin dolar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

