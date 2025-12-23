Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de üniversite öğrencilerine kaymakamlık mesleğini anlatıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri kaymakamlık mesleği hakkında bilgi aldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:36
        Kırşehir'de üniversite öğrencilerine kaymakamlık mesleğini anlatıldı
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri kaymakamlık mesleği hakkında bilgi aldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, KAEÜ Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından "Kariyer, Motivasyon ve Girişimcilik" semineri gerçekleştirildi.

        Etkinlikte konuşan, KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öretim Üyesi ve topluluğun akademik danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, öğrencilerin mesleki gelişimleri, kariyer ve motivasyonlarını güçlendirmeleri için bu tür etkinliklerin önemine değindi.

        Çetin, kamu yönetimi ve akademik bakış açılarıyla yapılan değerlendirmelerin öğrencilerin kariyer hedeflerini daha bilinçli şekilde belirlemelerine katkı sunduğunu ifade etti.

        Seminerde, Mucur Kaymakamı Emre Yeşilbaş da kariyer planlaması, kişisel motivasyonun mesleki başarıya etkisi ve girişimcilik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Bireysel farkındalık, hedef belirleme, kişisel gelişim konularında da öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini aktaran Yeşilbaş, kamusal alan veya özel sektör fark etmeksizin öncelikli hedeflerinin "iyi insan olmak" olduğunu kaydetti.

