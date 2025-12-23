Hükümlülerin çalıştığı sosyal tesis, günlük 2 bin 500 müşteri ağırlıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde hükümlülerin çalıştığı sosyal tesis, içerisindeki restoran, kafeterya, oto yıkama ve İşyurtları Kurumu Satış Mağazası ile günlük 2 bin 500 müşteri ağırlıyor.

Kırşehir-Kayseri kara yolu güzergahında bulunması nedeniyle yoğunluk yaşanan tesiste hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin satışı da yapılıyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, restoran, oto yıkama, kafeterya ve hediyelik ürün satış mağazasının bulunduğu yerleşkede, hükümlülerin emeklerinin Ahilik kültürüyle ekonomiye dönüştüğünü söyledi.

Yerleşkenin tamamında güvenlik ve kaliteyi ön planda tutarak hizmet verdiklerini dile getiren Ener, hükümlülerin kaliteli ürün ve hizmet üreterek, kendilerine ve topluma fayda sağladığını vurguladı.

Ener, tüm personelin gayret ve hevesle çalıştığını anlatarak, vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş de yerleşkenin içindeki tüm imkanlarla kaliteli ürünleri piyasaya göre daha avantajlı ve ucuza verdiklerini belirtti. İçerisinde restoran ve "Ay Yıldız Kafe" bulunan sosyal tesiste günde ortalama 2 bin 500 kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Göğüş, şunları kaydetti: "Konumumuz itibarıyla ana yol üzerindeyiz. Sadece yol üzerindeki müşterilerimiz değil, burayı bilen vatandaşlarımız ve Kırşehirli hemşehrilerimiz de talep gösteriyor. Biz de bundan çok memnunuz. Burayı bilmeyen, sosyal medyadan görüp gelen, hizmetimizden faydalanıp sonrasında memnuniyetle ayrılan müşterilerimiz çoğunlukta. Restoran bölümümüzde günlük 2 bin 500 civarında müşterimize hizmet veriyoruz. Sabah 08.00'de açıp akşam 22.30'a kadar buradayız. Gelen vatandaşımız için yeme içme ihtiyacı da devlet garantisi altında oluyor. Örneğin etlerimiz, sebzelerimiz hepsi kendi üretimimizdir. Yanında çocukların eğlenebilecekleri oyun parkımız da var." - "İhtiyaçlarının çoğunu karşılayıp memnuniyetle ayrılıyorlar"

Göğüş, kafede ise kurumda üretilen el yapımı sıcak-soğuk içecek ve tatlı çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için kafenin bahçesinde evcil hayvanların da yer aldığını ifade etti. Aynı tesis içerisinde 200 metrekare alanda günlük 50 araç kapasiteli oto yıkamanın da hizmet verdiğini anlatan Göğüş, tüm araçların iç dış yıkamasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca ülke genelinde 80'den fazla cezaevinde hükümlülerin el emeğiyle yaptıkları ürünlerin satışının yapıldığı satış mağazasının da bulunduğunu dile getiren Göğüş, "Aslında sadece hediyelik eşya değil, diğer cezaevlerimizden şarküteri ürünlerine kadar getiriyoruz. Burası bir kompleks halinde. Yoldan geçen vatandaşlar veya direkt buraya gelenler, ihtiyaçlarının çoğunu karşılayıp memnuniyetle ayrılıyorlar." diye konuştu. - "Hafta sonları yoğunluk fazla oluyor" Satış mağazası sorumlusu Turgay Kaya ise ülke genelinde 64 il ve 90'a yakın ceza infaz kurumunda hükümlülerce yapılan hediyelik eşya, gümüş, oyuncak, çini, seramik, deri, tekstil, ayakkabı, kozmetik ve gıda gibi ürünlerin halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.