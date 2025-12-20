Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı

        Kırşehir'de motosikletlere yönelik denetimlerde 8 günde 91 motosiklet sürücüsüne para cezası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de motosikletlere yönelik denetimlerde 8 günde 91 motosiklet sürücüsüne para cezası yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin farklı caddelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi, daha güvenli bir ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlere 120 personel katıldı

        Motosikletlerin sürücü ve yolcu güvenliği ile trafik kurallarına uyumun ön planda tutulduğu denetimlerde. kask ve koruyucu ekipman kontrolleri yapıldı.

        Bu kapsamda 8 günde 174 motosiklet sürücünün kontrolleri gerçekleştirilirken, 91 sürücüye para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Tedesco'nun 11'i belli oldu
        Tedesco'nun 11'i belli oldu
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
        Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
        Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapı...
        Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapı...
        Yazar Gönen, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu
        Yazar Gönen, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu
        Mezun olduğu okulda teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını oyunla anl...
        Mezun olduğu okulda teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını oyunla anl...
        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yak...
        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yak...
        Aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı
        Aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı