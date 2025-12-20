Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı

Kırşehir'de motosikletlere yönelik denetimlerde 8 günde 91 motosiklet sürücüsüne para cezası yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin farklı caddelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi, daha güvenli bir ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlere 120 personel katıldı

Motosikletlerin sürücü ve yolcu güvenliği ile trafik kurallarına uyumun ön planda tutulduğu denetimlerde. kask ve koruyucu ekipman kontrolleri yapıldı.

Bu kapsamda 8 günde 174 motosiklet sürücünün kontrolleri gerçekleştirilirken, 91 sürücüye para cezası kesildi.