Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.

        Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı
        Aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı
        Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi
        Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi
        Engelli ve ailelerinin yaşam kalitesini artırma çalıştayı
        Engelli ve ailelerinin yaşam kalitesini artırma çalıştayı
        Mermer ve oniks taşı hükümlülerin elinde takı ve hediyelik eşyaya dönüşüyor
        Mermer ve oniks taşı hükümlülerin elinde takı ve hediyelik eşyaya dönüşüyor
        KAEÜ'de "Gençler için Kalite Okulu"nun açılışı yapıldı
        KAEÜ'de "Gençler için Kalite Okulu"nun açılışı yapıldı
        Kayseri şehitlerine vefa: İsimleri çeşmede yaşayacak
        Kayseri şehitlerine vefa: İsimleri çeşmede yaşayacak