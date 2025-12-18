Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Mermer ve oniks taşı hükümlülerin elinde takı ve hediyelik eşyaya dönüşüyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, mermer ve oniks taşından çeşitli tespih modelleri, bileklik, kolye, küpe, isimlik, meyve figürleri, kahve fincanları gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:13
        Ankara-Kayseri kara yolundaki Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan atölyelerde, tonlarca mermer ve oniks taşı hükümlüler tarafından işleniyor. Üretime katılan hükümlüler, aynı zamanda meslek öğreniyor.

        Yerleşkede üretilen ürünler, ülke genelindeki İşyurtları Kurumu Satış Mağazaları'na gönderilerek satışa sunuluyor.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, hükümlülerin birçok alanda olduğu gibi mermer ve oniks taşı işleme atölyelerinde de meslek öğrenerek kendilerini geliştirdiğini söyledi.

        Aldıkları eğitimleri, bireysel çalışmaları ve gelişmelerini yakından takip ederek hükümlülerin vasıflı meslek çalışanları olmalarını istediklerini anlatan Ener, aynı zamanda hükümlülerin Ahilik kültürüyle yetişmeleri için gayret ettiklerini dile getirdi.

        Ener, hükümlülerin yaptıkları üretimle ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sunduklarına dikkati çekerek, adeta bir fabrika gibi üretim yaptıklarını ifade etti.

        Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş de kurum bünyesinde birçok hükümlünün kendini geliştirerek yeni meslekler kazanabildiğini vurguladı.

        Hükümlülerin meslek sahibi olmaları için çaba sarf ettiklerini belirten Göğüş, "Hükümlü geliyor ve 'Dışarıda marangoz ustasıydım' dediğinde onu burada değerlendiriyoruz. Aynı zamanda istekli olanlar oluyor, onları da kendi kurullarımız değerlendiriyor, atölyelerimizde çalışıyorlar. Belirli bir süre sonra da mesleklerini kazanıyorlar. Kurumumuz içerisinde mesleki eğitim okulumuz da var. Hükümlüler belgelerini alıp dışarıya çıktıklarında o belgelerle kalfalık ve ustalık yapabiliyorlar." diye konuştu.

        Göğüş, aralarında mermer atölyesinin de olduğu 22 iş kolunda 250 civarında hükümlünün görev aldığını ifade ederek, hükümlülerin bu şekilde topluma daha hızlı adapte olduğunu kaydetti.

        Oniks ve mermer atölyesi şefi Yusuf Seçkin Ceyhan ise 300 metrekarelik atölyede devam eden üretimlerine talep olduğunu dile getirdi.

        Ürünlerinin birçok fuarda tanıtıldığını anlatan Ceyhan, yıllık 800 kilogram ham maddeden sıkma kehribar tespih, 4-5 ton oniks mermerden ise çeşitli ürünler üretildiğini söyledi.

        Ceyhan, 1200 kilogram doğal taş işleyerek yeni ürünler yaptıklarını belirterek, bunların dışında 5 bin kupa bardak, 3 bin kahve fincanı, 5-6 bin civarı da tuz lambası yaptıklarını ifade etti.

        Atölye sayesinde 9 hükümlüyü bir nevi meslek sahibi olarak hayata kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Ceyhan, "Dışarıya çıktıkları zaman, 'Abi biz de bu işi yapacağız, biz bunu yapmak istiyoruz' diyen arkadaşlarımız var. Eski çalışan hükümlülerden de bu işi devam ettirenler var dışarıda." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

