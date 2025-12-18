Mermer ve oniks taşı hükümlülerin elinde takı ve hediyelik eşyaya dönüşüyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, mermer ve oniks taşından çeşitli tespih modelleri, bileklik, kolye, küpe, isimlik, meyve figürleri, kahve fincanları gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

Ankara-Kayseri kara yolundaki Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan atölyelerde, tonlarca mermer ve oniks taşı hükümlüler tarafından işleniyor. Üretime katılan hükümlüler, aynı zamanda meslek öğreniyor.

Yerleşkede üretilen ürünler, ülke genelindeki İşyurtları Kurumu Satış Mağazaları'na gönderilerek satışa sunuluyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, hükümlülerin birçok alanda olduğu gibi mermer ve oniks taşı işleme atölyelerinde de meslek öğrenerek kendilerini geliştirdiğini söyledi.

Aldıkları eğitimleri, bireysel çalışmaları ve gelişmelerini yakından takip ederek hükümlülerin vasıflı meslek çalışanları olmalarını istediklerini anlatan Ener, aynı zamanda hükümlülerin Ahilik kültürüyle yetişmeleri için gayret ettiklerini dile getirdi.

Ener, hükümlülerin yaptıkları üretimle ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sunduklarına dikkati çekerek, adeta bir fabrika gibi üretim yaptıklarını ifade etti.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş de kurum bünyesinde birçok hükümlünün kendini geliştirerek yeni meslekler kazanabildiğini vurguladı.

Hükümlülerin meslek sahibi olmaları için çaba sarf ettiklerini belirten Göğüş, "Hükümlü geliyor ve 'Dışarıda marangoz ustasıydım' dediğinde onu burada değerlendiriyoruz. Aynı zamanda istekli olanlar oluyor, onları da kendi kurullarımız değerlendiriyor, atölyelerimizde çalışıyorlar. Belirli bir süre sonra da mesleklerini kazanıyorlar. Kurumumuz içerisinde mesleki eğitim okulumuz da var. Hükümlüler belgelerini alıp dışarıya çıktıklarında o belgelerle kalfalık ve ustalık yapabiliyorlar." diye konuştu.

Göğüş, aralarında mermer atölyesinin de olduğu 22 iş kolunda 250 civarında hükümlünün görev aldığını ifade ederek, hükümlülerin bu şekilde topluma daha hızlı adapte olduğunu kaydetti.