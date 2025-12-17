Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A., V.G. ve F.G. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda Özbağ beldesi girişinde içinde ⁠K.A, V.G, F.G. ve B.S'nin bulunduğu otomobil şüphe üzerine durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

